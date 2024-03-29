Театр на Ордынке показал мюзикл о Маяковском

В рамках акции "Культурный фронт"

Театр на Ордынке в рамках акции "Культурный фронт" представил популярный спектакль "Маяковский. Городской мюзикл".

В зале собрались военнослужащие, те, кто проходит реабилитацию, а также члены семей участников СВО и медперсонал госпиталя Бурденко.

Зрители на полтора часа погрузились в страстный и бушующий мир великого поэта. Любовь, дружба, предательство, разочарование и мечты проносятся на сцене вихрем. И надо всем звучат великие строки, ставшие классикой.

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