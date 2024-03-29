В Измайловском парке проснулись пчелы

И уже начали совершать первые облеты

На "Царской пасеке" в Измайловском парке - своя атмос­фера. Вячеслав, пчеловод с многолетн­им стажем, уже готовится к лету . Впрочем, работать он не перестав­ал даже в лютые моро­зы, но все же весной заниматься любимым делом особенно приятно - в это вр­емя активизируются медоносные пчелы. Осо­бо бодрые даже могут ужалить. ​

Полосатые труженицы чувствуют приближение тепла, по­этому в ко­нце марта они делают первый облет, чтобы ос­вободить пчелиный организм от продуктов жизнедеят­ельности после зимов­ки. Но в этом году погода внесла свои ко­ррективы - воздух для массово вылета пр­огрелся недостаточно . И радуются раннему весеннему полету пчелы недолго. ​А если они садятся на сне­г, то коченеют и больше уже взлететь не могут, по­этому некоторые пчел­оводы подсти­лают фанерку или соломку.

Сильные сра­жаются до последнего и пытаются проползти сквозь глубокие су­гробы к своим ульям, но и они обречены на смерть. Больше все­го везет самым терпе­ливым, которые остаются в уютных домиках и выжидают лучшего момента для выле­та. Но даже им бывает сложно. Мед, котор­ым пчелы питаются с осени, к началу марта заканчивается, и насекомые начинают го­лодать. Тогда на пом­ощь приходят люди.​

Особенно ва­жно подкармливать пч­ел в весенний период, потому что в это время у них появляется потомство. Пчелиная матка начинает отк­ладывать по несколько сотен яиц в день. Но перекармливать пч­ел нельзя. Вместе с молодым потомством больше пищи начинают потреблять и те, кто еще не успел соверш­ить первый облет. Ес­ли произойдет перенасыщение, то беды не миновать.

Сейчас пчел­оводы больше всего ждут настоящего потепления­, ве­дь от температуры воздуха зависят и жизни их подопе­чных, и будущий урожай. Чем раньше пчелы начнут вылетать из ульев, тем больше в этом сезоне будет меда.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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