В Измайловском парке проснулись пчелы

И уже начали совершать первые облеты
На "Царской пасеке" в Измайловском парке - своя атмосфера. Вячеслав, пчеловод с многолетним стажем, уже готовится к лету . Впрочем, работать он не переставал даже в лютые морозы, но все же весной заниматься любимым делом особенно приятно - в это время активизируются медоносные пчелы. Особо бодрые даже могут ужалить.
Полосатые труженицы чувствуют приближение тепла, поэтому в конце марта они делают первый облет, чтобы освободить пчелиный организм от продуктов жизнедеятельности после зимовки. Но в этом году погода внесла свои коррективы - воздух для массово вылета прогрелся недостаточно . И радуются раннему весеннему полету пчелы недолго. А если они садятся на снег, то коченеют и больше уже взлететь не могут, поэтому некоторые пчеловоды подстилают фанерку или соломку.
Сильные сражаются до последнего и пытаются проползти сквозь глубокие сугробы к своим ульям, но и они обречены на смерть. Больше всего везет самым терпеливым, которые остаются в уютных домиках и выжидают лучшего момента для вылета. Но даже им бывает сложно. Мед, которым пчелы питаются с осени, к началу марта заканчивается, и насекомые начинают голодать. Тогда на помощь приходят люди.
Особенно важно подкармливать пчел в весенний период, потому что в это время у них появляется потомство. Пчелиная матка начинает откладывать по несколько сотен яиц в день. Но перекармливать пчел нельзя. Вместе с молодым потомством больше пищи начинают потреблять и те, кто еще не успел совершить первый облет. Если произойдет перенасыщение, то беды не миновать.
Сейчас пчеловоды больше всего ждут настоящего потепления, ведь от температуры воздуха зависят и жизни их подопечных, и будущий урожай. Чем раньше пчелы начнут вылетать из ульев, тем больше в этом сезоне будет меда.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"