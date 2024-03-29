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Российские туристы застряли в египетском аэропорту

14:53
  • пятница
  • 29 марта 2024

Рейс местной компании-перевозчика должен был вылететь в Москву еще накануне

Почти сутки не могут вернуться домой россияне, застрявшие в аэропорту египетской Хургады.

Рейс местной компании-перевозчика должен был вылететь в Москву еще накануне. Однако туристы до сих пор находятся в воздушной гавани.

Всю ночь люди провели в техническом ангаре без нормальных санитарных условий. Питание для детей предложили лишь спустя 12 часов. Задержку рейса в аэропорту объясняют техническими причинами, но не сообщают, когда он может быть выполнен.

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