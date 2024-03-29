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В Душанбе задержали 9 человек, причастных к теракту в "Крокусе"

13:33
  • пятница
  • 29 марта 2024

Все задержанные - жители Вахдатского района

В Душанбе задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к терактам в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник. По данным агентства, все задержанные проживали в Вахдатском районе. 

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Их подозревают в связях с "Исламским государством" (признано в России террористической организацией и запрещено). Скорее всего речь идет о родственниках одного из обвиняемых в организации теракта. Ранее появлялась информация, что за ними приезжали "люди в форме". 

Напомним, теракт произошел 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Вооруженные люди расстреляли посетителей. А потом подожгли здание концертного зала. Погибли, по официальным данным, 143 человека. 

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