В Душанбе задержали 9 человек, причастных к теракту в "Крокусе"

Все задержанные - жители Вахдатского района

В Душанбе задержаны девять человек, которых подозревают в причастности к терактам в "Крокус сити холле". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой информированный источник. По данным агентства, все задержанные проживали в Вахдатском районе.

Их подозревают в связях с "Исламским государством" (признано в России террористической организацией и запрещено). Скорее всего речь идет о родственниках одного из обвиняемых в организации теракта. Ранее появлялась информация, что за ними приезжали "люди в форме".

Напомним, теракт произошел 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле". Вооруженные люди расстреляли посетителей. А потом подожгли здание концертного зала. Погибли, по официальным данным, 143 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"