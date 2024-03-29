Москва неоднократно подчеркивала готовность к переговорам без всяких условий

Заявление из Киева о возможности "пообщаться с Россией" является странным, поскольку противоречит запрету президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры. Такое заявление сделал в пятницу, 29 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать слова украинского министра иностранных дел Дмитрий Кулебы о том, что он не исключает возможность общения Киева и Москвы после мирного саммита, который планируется проводить в Швейцарии, сообщает РИА Новости.

Первое, конечно, такое заявление — оно абсолютно противоречит запрету кодифицированному для президента Украины вести переговоры с Россией — это первое. Во-вторых, для нас могут быть приемлемые какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут еще кем-то выработаны. Но единственное, что можно сказать, в остальном, конечно, лучше, чтоб это комментировали все-таки мои коллеги из министерства иностранных дел.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что предложенный год назад китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине обладает рядом преимуществ. Одно из них — предложение вернуться за стол переговоров без каких-либо предварительных условий.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан подчеркнул, что Украина должна думать не о продолжении конфликта, а о возобновлении переговоров с Россией, поскольку киевский режим может потерпеть полное поражение в противостоянии с Россией и при этом потерять еще больше, чем уже утрачено.

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