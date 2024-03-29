Минтруд объяснил рекордно низкую безработицу в России

В стране установились очень высокие показатели занятости населения

Рекордно низкая безработица, установившаяся в России, объясняется структурной перестройкой экономики в 2022 году. Об этом рассказал в пятницу, 29 марта, заместитель министра труда и социальной защиты России Дмитрий Платыгин.

Замглавы Минтруда напомнил, что "в 2022 году мы столкнулись с достаточно серьезными вызовами, которые повлекли структурную перестройку экономики и спроса на труд, в частности", сообщает РИА Новости.

С одной стороны, в 2022 году мы опасались, что будет очень высокий уровень безработицы, вводили соответствующие меры поддержки, видимо не совсем правильно оценивая возможности нашей экономики, но экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд. Предприятия начали конкурировать, начали повышать заработные платы.

Ранее замглавы российского кабмина Татьяна Голикова отмечала, что уровень безработицы за последние шесть лет снизился на 20%, а среднегодовая численность занятых в России составила 73,6 миллиона человек. При этом реальные зарплаты в России за последние шесть лет выросли более чем на 30%.

В конце декабря 2023 года глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ о продлении до конца 2024 ряда мер поддержки граждан на рынке труда. Они затрагивают россиян, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы.

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