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Эксперты рассказали, на сколько хватит препарата быстрого инсулина в России

14:40
  • пятница
  • 29 марта 2024

Росздравнадзор заявил, что препаратов хватит почти на 9 месяцев

Запаса препаратов с действующим веществом инсулин аспарт хватит в России на 8 с половиной месяцев. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора. По сообщениям ТАСС ведомство предупредило, что в аптеках это лекарство может закончится через 2,5 месяца. 

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Препарат необходим взрослым диабетикам. Он позволяет практически сразу после укола принимать пищу. Это - сверхбыстрый инсулин. Однако его госзакупки у датской фармкомпании сократились практически на 95%.

Препарат пропал из аптек Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Производитель связывает это с повышенным спросом. 

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