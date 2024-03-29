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На востоке Москвы появится многофункциональный комплекс с амфитеатром и площадкой для петанка

14:01
  • пятница
  • 29 марта 2024

Срок строительства - к 2026 году

На территории бывшей промзоны "Прожектор" к 2026 году построят комплекс с подземным паркингом и общественными пространствами.

"EVOPARK Измайлово" построят по адресу: улица Электродная, владение 2А (ВАО). Площадь комплекса составит 19,9 тысячи квадратных метров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На первом этаже разместятся коммерческие помещения и холл с зоной ожидания, во дворе – детские площадки, качели и амфитеатр с теневым навесом, зона воркаута, а также площадка для игры в петанк.

Новый комплекс станет частью масштабных преобразований бывшей промзоны "Прожектор", рассказал управляющий партнер ГК "Основа" (девелопер проекта) Олега Колченко. Объем вложений девелопера превышает 2,6 миллиарда рублей.

Магазины и кафе, которые будут расположены на первом этаже "EVOPARK Измайлово" пригодятся также жителям близлежащих районов, добавил Колченко.

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Многофункциональный комплекс с амфитеатром и площадкой для петанка
Многофункциональный комплекс с амфитеатром и площадкой для петанка
Комплекс с амфитеатром и площадкой для петанка
Комплекс с амфитеатром и площадкой для петанка
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