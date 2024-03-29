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Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе"

14:24
  • пятница
  • 29 марта 2024

Об этом рассказали в Минздраве

Пациент, находившийся в крайне тяжелом состоянии после теракта в "Крокус сити холле", умер в больнице. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 382 человек

Глава Минздрава рассказал, что пострадавший получил тяжелые огнестрельные ранения. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и близким покойного.

Министр рассказал, что сейчас 69 пострадавших проходят лечение в стационарах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы. Один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

В последний раз МЧС публиковало список погибших со ссылкой на данные Минздрава вечером 27 марта, в нем значились 143 человека. С учетом еще одного скончавшегося количество жертв теракта в "Крокусе" составляет 144.

Ранее сообщалось, что сестры Анна и Татьяна Макарские погибли в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". За четверть века до этого они пережили террористический акт в Волгодонске Ростовской области. Жертвой террористов в "Крокусе" стал участник СВО Тимур Мясников, выживший до этого не в одной горячей точке.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин заявил, что сейчас главная задача властей государства — позаботиться о пострадавших и о семьях погибших при теракте в "Крокусе". Что касается виновников трагедии, они не заслуживают пощады и понесут наказание, подчеркнул премьер-министр.

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