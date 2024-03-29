Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

Это связано с переносом рабочих дней для удлинения майских выходных

В конце апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно. Об этом в пятницу, 29 марта, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В Telegram-канале ведомства напомнили о производственном календаре на апрель 2024 года, согласно которому последняя неделя месяца удлинится на один день. Зато следом за ней россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно.

В Роструде уточнили, что это касается граждан, которые трудятся в стандартном пятидневном рабочем графике.

Дискуссии о продолжительности майских праздников и количеством связанных с ними нерабочих дней возобновляются в России регулярно. Одни выступают за удлинение майских каникул за счет зимних, другие просят прибавить выходных в начале января, а майские праздники сократить.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя данную тему, подчеркивал, что в его ведомстве "концентрируют майские (нерабочие праздничные дни) так, чтобы было удобно гражданам".

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