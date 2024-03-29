ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

14:40
  • пятница
  • 29 марта 2024

Это связано с переносом рабочих дней для удлинения майских выходных

В конце апреля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно. Об этом в пятницу, 29 марта, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В Telegram-канале ведомства напомнили о производственном календаре на апрель 2024 года, согласно которому последняя неделя месяца удлинится на один день. Зато следом за ней россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 28 апреля по 1 мая включительно.

В Роструде уточнили, что это касается граждан, которые трудятся в стандартном пятидневном рабочем графике.

Дискуссии о продолжительности майских праздников и количеством связанных с ними нерабочих дней возобновляются в России регулярно. Одни выступают за удлинение майских каникул за счет зимних, другие просят прибавить выходных в начале января, а майские праздники сократить.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя данную тему, подчеркивал, что в его ведомстве "концентрируют майские (нерабочие праздничные дни) так, чтобы было удобно гражданам".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудница предприятия
Сотрудница предприятия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.