Россия улучшила свое положение на разных направлениях

Украинские военные за сутки потеряли в совокупности до 795 человек и более 20 единиц техники. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России.

Российские войска на авдеевском улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, улучшили тактическое положение на южно-донецком направлении.

Кроме того, сегодня ночью ВС России нанесли удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Были использованы, в том числе, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники.

"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", - сообщили в Минобороны.

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