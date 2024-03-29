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Пострадавшую в "Крокусе" жительницу Долгопрудного выписали из больницы

15:47
  • пятница
  • 29 марта 2024

На концерт она приехала вместе с мамой и сестрой

Еще один человек скончался в больнице после теракта в "Крокусе". Таким образом, общее число погибших достигло 144-х. 69 человек остаются в стационарах Москвы и области, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Из больниц за все эти дни выписали уже 98 человек, еще 19 готовятся к выписке. А из клиники в Красногорске домой сегодня возвращается Камилла Лугоева. На концерт она приехала из Долгопрудного вместе с мамой и сестрой. Во время попытки спастись они потерялись, девушка провалилась между стенами и несколько часов была заблокирована. На нее сверху падали угли, было тяжело дышать. В какой-то момент пол провалился, и девушка оказалась на улице, где ей помогли спасатели.

Пострадавшая попала в реанимацию, но сейчас ее здоровью уже ничего не угрожает. Рассказывает: ее постоянно волновал один вопрос - что с родными?

"Насчет сестры быстро узнали, а маму я почти сутки не могла найти, не знала, где она, что она. Оказалось, ее увезли в больницу. Как и сестру. Они обе еще там. На следующей неделе должны выписать", - говорит Камилла.

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