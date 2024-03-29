Путин отметил рост уровня политических связей России с соседями

Отношения России с ближайшими партнерами на международной арене обсудил сегодня Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Президент вышел на связь из Ново-Огарева в режиме видеоконференции.

В оперативном совещании приняли участие глава правительства, председатели обеих палат парламента, руководители силовых ведомств, министр иностранных дел.

"Наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, нашими друзьями, нашими соседями. Так повелось традиционно. И уровень торгово-экономических и политических связей с нашими соседями постоянно растет. Мы всегда исходим из того, что эти контакты должны строиться на основе взаимных интересов, учета интересов друг друга. И предлагаю сегодня рассмотреть одно из этих направлений", - сказал глава государства.