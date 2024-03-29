МИД России назвал единственную гарантию суверенитета Армении

Москва предостерегает Ереван от доверия Брюсселю

Присутствие 102-й российской военной базы в Армении является единственной реальной гарантией суверенитета республики. Такое заявление сделало в пятницу, 29 марта, Министерство иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Евросоюз воспринимает Армению только как источник ресурсов и прибыли для Европы.

Европейские политики хотят определять в Брюсселе интересы и приоритеты Армении, цитирует заявление российского министерства ТАСС.

В феврале во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Париж Армения официально согласилась передавать Франции – стране НАТО — секретные данные об Азербайджане, Иране, Турции и России.

В марте армянские власти утвердили подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Документ наделяет наблюдателей неприкосновенностью и целым спектром особых привилегий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"