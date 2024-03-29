ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокуратура отреагировала на запрос о признании Пугачевой иноагентом

15:08
  • пятница
  • 29 марта 2024

Запрос направлен в Министерство юстиции России

Генеральная прокуратура отправила в Министерство юстиции запрос о признании Аллы Пугачевой лицом, аффилированным с иноагентом. 

"Прости!": Пугачева обратилась к Маниже после теракта
Пугачева объяснила, как правильно скорбеть по жертвам теракта

Запрос в ведомство отправлял глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он же опубликовал официальный ответ. Сделал он это, по собственному признанию, после того, как услышал, что Кремль не в курсе ситуации. 

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, ответил, что ничего не слышал об официальном признании Пугачевой иноагентом. Собственно, из документа также следует, что ее просят признать лицом, связанным с иноагентом. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.