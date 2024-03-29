Генпрокуратура отреагировала на запрос о признании Пугачевой иноагентом

Запрос направлен в Министерство юстиции России

Генеральная прокуратура отправила в Министерство юстиции запрос о признании Аллы Пугачевой лицом, аффилированным с иноагентом.

Запрос в ведомство отправлял глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он же опубликовал официальный ответ. Сделал он это, по собственному признанию, после того, как услышал, что Кремль не в курсе ситуации.

Ранее Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, ответил, что ничего не слышал об официальном признании Пугачевой иноагентом. Собственно, из документа также следует, что ее просят признать лицом, связанным с иноагентом.

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