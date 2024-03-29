Стало известно, почему НАТО не сможет задействовать статью 5 на Украине

Речь идет о пункте Североатлантического договора о коллективной обороне

Статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне не может быть задействована в ситуации со вводом одной из стран блока войск на Украину и последующим российским ударом по ним. Такой вывод сделал экспертный совет парламента Германии.

Как пояснили эксперты, данная статья может быть задействована лишь в том случае, если подобное столкновение произошло на территории стран альянса. Однако ввод французских войск на Украину не означал бы, что все остальные страны альянса также автоматически стали бы сторонами конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел отмечали, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой. Ведомство напомнило про усиление военного потенциала Североатлантического альянса в Румынии, Польше и Прибалтике.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что страны Североатлантического альянса готовятся перейти "на военные рельсы", НАТО уже "двигается в этом направлении", существенно увеличив вложения в оборону.

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