ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова назвала "формулу Зеленского" алхимией

15:36
  • пятница
  • 29 марта 2024

Москва не будет участвовать в саммите по Украине

Россия не будет принимать участие в конференции по Украине о которой ранее говорили в Киеве.
Лавров: "Формула мира" Зеленского - это приглашение к геноциду

"Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" - это алхимия", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба не исключил организацию в Швейцарии новой конференции по вопросу мирного урегулирования на Украине, основываясь на формуле президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что ключевую роль в решении этого вопроса может сыграть Индия.

Сроки проведения саммита пока не определены.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, но не на языке ультиматумов, которые постоянно звучат из Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.