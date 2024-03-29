Москва не будет участвовать в саммите по Украине

Россия не будет принимать участие в конференции по Украине о которой ранее говорили в Киеве.

"Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а "формула Зеленского" - это алхимия", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба не исключил организацию в Швейцарии новой конференции по вопросу мирного урегулирования на Украине, основываясь на формуле президента Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что ключевую роль в решении этого вопроса может сыграть Индия.

Сроки проведения саммита пока не определены.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам, но не на языке ультиматумов, которые постоянно звучат из Киева.

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