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Российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины

15:27
  • пятница
  • 29 марта 2024

Отключения электроснабжения зафиксировано по всей стране

Ночная атака ВС России повредила энергетические объекты на Украине, сообщило Минобороны. По данным военного ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре
Удар ВС России повредил инфраструктурный объект в Николаеве

ВС России использовали как беспилотные летательные аппараты, так и аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Цели удара достигнуты, все объекты поражены, заявили в Минобороны.

Украинские источники подтвердили прилет русских ракет по тепло- и гидроэлектростанциям в центральной и западной части страны. О повреждениях и отключениях электроэнергии сообщают из Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. "Укрэнерго" заявила о повреждениях объектов в центре и на западе Украины. Военкоры сообщают о ракетном ударе по населенному пункту Боровая в Харьковской области. Целью стало скопление живой силы противника, враг потерял свыше 300 военнослужащих.

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