В Раде назвали новую должность экс-секретаря СНБО Данилова

Политика отправят послом в Молдавию

Бывшего секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова решено назначить послом в Молдавии. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Эту информацию отчасти подтвердил глава государства. Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание СНБО в новом составе — под руководством Александра Литвиненко. На заседании Зеленский заявил, что экс-секретарь совета будет работать "на дипломатическом направлении", сообщается в его Telegram-канале.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Данилова отправили в отставку из-за оскорбления спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Секретарь СНБО издевательски исковеркал фамилию дипломата, превратив ее в нецензурное слово.

Президент Украины Владимир Зеленский причину увольнения Данилова раскрывать не стал, заявив лишь, что отправил его работать "на новое направление". Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что речь идет об обычной ротации кадров.

Однако политолог Василь Вакаров заявил в эфире радио Sputnik, что увольнение Данилова — знаковое событие. Эксперт предположил, что это связано с конфликтом между теперь уже бывшим секретарем СНБО и возглавляющим администрацию президента Андреем Ермаком.

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