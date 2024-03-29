В Выборге задержали оператора беспилотника

Он запускал коптер у судостроительного завода

В Выборге задержали оператора БПЛА. Он запускал коптер рядом с судостроительным заводом. Об этом сообщает РИА "Новости", со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Северо-Западу.

Силовиков вызвали сотрудники предприятия. Они увидели коптер, который летал над водой недалеко от верфи. Рабочие просто нажали тревожную кнопку и на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обнаружили и задержали мужчину, который управлял летательным аппаратом.

43-летний задержанный не имел документов на полет БПЛА. Хотя в регионе действует запрет на частные полеты коптеров. Мужчину доставили в отдел, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

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