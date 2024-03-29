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Польша отправит во Францию солдат для обеспечения безопасности ОИ-2024

15:54
  • пятница
  • 29 марта 2024

Они пройдут с 26 июля по 11 августа

Польша собирается направить во Францию своих солдат для обеспечения безопасности летних Олимпийских игр. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказал польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
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Ранее координатор группы наблюдателей в ООН Эдмунд Фиттон-Браун предупредил, что "Олимпиада станет отличной мишенью для террористов". Аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие европейские и американские эксперты в области террористических угроз.

Польские власти решили помочь Франции с обеспечением безопасности участников и гостей предстоящей Олимпиады, отправив в Париж польских военных, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В Министерстве обороны Франции всерьез озабочены вопросом об обеспечении безопасности, в том числе с помощью военных, предстоящих Олимпийских игр. Олимпийская чемпионка, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, стоит ли туда ехать россиянам.

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