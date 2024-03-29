Появляется все больше доказательств причастности Украины к атаке

Москва не намерена участвовать в конференциях по урегулированию украинского кризиса, которые планируется провести в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что "формула мира" Зеленского, которую собираются рассматривать на этих встречах, является алхимией.

Тем временем появляется все больше доказательств причастности Киева к террористической атаке в "Крокус Сити Холле". И чем явственней это становится, тем яростней Запад обеляет нынешний украинский режим.

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Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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