Сотрудников территориальных центров комплектования вывели за рамки закона

Оборона ВСУ может быть прорвана в ближайшие месяцы, пишет Economist. Только три вещи, по мнению издания, могут спасти сейчас Украину - много снарядов и оружия от партнёров, ускоренное строительство укреплений и масштабная мобилизация. Причём, не просто мобилизация остатков мужского населения, которое сейчас и так активно отлавливается уже по всем регионам, но и расширение базы призывников - так, Запад настойчиво рекомендуют Киеву снизить возраст призыва. Почему Киев сопротивляется этому давлению?

На кадрах Хмельницкая область. Люди в военной форме силой захватывают мужчину. Ещё радикальнее действуют сотрудники ТЦК в Черновцах, причём в военкоматы забирают и многодетных отцов, и инвалидов.

Мобилизация на Украине всё больше похожа на сафари. Вот на машине, словно зверя, загоняют очередного мужчину. В попытке выжить он перемахнет через высокий забор. А автор этого видео спрятался на чердаке. Ещё один беглец чуть не утонул, переходя по реке границу с Молдавией.

Сотрудников территориальных центров комплектования - так расшифровывается ТЦК - по сути, вывели за рамки закона. Мобилизацией занимаются головорезы, которые добровольцами пошли воевать в 2022-м, а теперь вернулись на гражданку. У них есть план и его исполняют, не гнушаясь никакими методами. Если военкомы не наберут достаточного количества новобранцев, их самих отправляют на фронт. Те нацисты, что выжили, угрожают остальным. В том числе расстрелом.

Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. В Полтаве более десятка прохожих начали заступаться за мужчину, который вырывался из рук военкомов. Не так давно в Черновицкой области сотрудника ТЦК сбили автомобилем. А затем напали с гуцульскими топорами.

"Мы видим рост потерь среди сотрудников этих ТЦК. Нередки случаи оказания сопротивления со смертельным исходом для самих ТЦК-шников. Где люди отстреливаются, где физически прикладывают усилия. Был недавно случай, как одного из таких военкомов замучили в подвале дома, люди слышали об этом. Местные жители говорят, что сочувствия к нему не испытывают", - рассказал Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Значительный резонанс вызвало на Украине интервью командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, который пожаловался на то, что украинцы неправильно относятся к военкомам.

"От очередей к ТЦК и мемам "как служить – все больные, а как воевать – все здоровые", мы дошли до травли военных из ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины. Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть людоловами?" – отметил Павлюк.

Украинская власть только подливает масла в огонь. В новый законопроект о мобилизации заложили норму об отправке на передовую с 18 лет. Далеко не все депутаты с такими нормами согласны. По крайней мере, пока в парламенте новый закон о мобилизации тормозят долгими обсуждениями. А изначально планку призывного возраста хотели понизить до 25 лет. Никто во власти не хочет брать личную ответственность за ужесточение и без того антинародной политики. В нынешнем составе Верховной Рады сейчас много случайных людей, часть хочет сложить полномочия - не сегодня, так завтра они вылетят из парламента и вернутся в свои города. И жизнь там может быть неприятной, а, возможно, и не долгой. Уже вспыхивают протесты - в них участвуют преимущественно женщины. На Закарпатье люди перекрыли дороги из-за массовой мобилизации в регионе.

"Вот эта насильственная мобилизация. Сам дискурс вокруг нее. Он в информационном пространстве Украины приобретает политический характер. Кстати, с этим и связаны постоянные отсрочки рассмотрения того самого законопроекта. Постоянные его корректировки. Всё это накладывается на оживление политики на Украине. Начинает страдать легитимность президента. Выборы, которые должны быть 31 марта, не проведены. В каком положении остается Зеленский? Исполняющий обязанности, легитимный президент? Либо узурпатор, как многие уже шепчутся на той же Украине", - рассказал Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ.

Примечательно, что западные союзники требуют от Украины не церемониться. Внесённый в России в перечень террористов и экстремистов американский сенатор Линдси Грэм приехал в Киев и, по информации The Washington Post, очень удивился, узнав, что под призыв попадают только те, кто старше 27. Он требует поставить под ружье всех, кто годен.

"Это потрясающий цинизм американцев, которые не скрывают: вы должны молодняк отправлять на убой. Они же там откровенно говорили, война нас устраивает. Есть такая замечательная Украина, которая готова умирать за наши интересы", - заявил Александр Дудчак.

Запад и Украина сейчас обвиняют друг друга. Одни не дают достаточно количества вооружения. Другие не могут набрать новую партию солдат для отправки на фронт.

Впрочем, даже в случае ужесточения мобилизации далеко не факт, что Украина сможет набрать обещанные 500 тысяч человек. Есть официальные данные по уклонистам. В Полтавской области полиция разыскивает 30 тысяч мужчин. В Ивано-Франковской - 40 тысяч.

Если в других регионах ситуация с уклонистами аналогичная, то речь, по оценкам СМИ, идёт почти о миллионе украинцев в розыске. Эти люди в целом, конечно, хотят победы, но живут по принципу "моя хата с краю". А россказни киевской пропаганды о том, что эта война для них справедливая и чуть ли не отечественная, мало трогают сердце рядового украинца. Поэтому одни думают, как выжить, а другие - как побольше украсть, пока ещё есть возможность.

Эксперты не исключают, что киевский режим использует кризис, надеясь повлиять на увеличение помощи от союзников. И не только в виде вооружений, но и, возможно, в виде отправки иностранных контингентов. А свою молодежь, которая пока не подпадет под призыв, украинские власти хотели бы сберечь. Сейчас на фронт бросают людей постарше – тех, кто помнит общее прошлое наших стран. Многих из тех, кто вырос после Майдана, приучили Россию искренне ненавидеть. Их хотели бы сделать фундаментом новой Украины, но, скорее всего, они повторят судьбу "Гитлерюгенда". Терпя поражение на поле боя, нацисты объявили тотальную мобилизацию и отправляли даже 16-летних мальчишек на бойню ради своего фюрера.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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