Эксперты рассказали, как уберечься от телефонных мошенников

Самый действенный способ – заблокировать телефон от сообщений и звонков с незнакомых номеров

На неделе резко увеличилось количество звонков с призывами совершения теракта в России. Как сообщает Росгвардия, звонки поступают с Украины. А в мессенджерах россиянам стали массово приходить предложения поучаствовать в терактах за деньги. За разные суммы людям предлагают заминировать торговые центры, школы и другие общественные места. Неизвестные обещают обеспечить оружием, готовы скинуть план действий, а иногда даже начинают угрожать, если собеседник отказывается совершать преступление. При этом чаще всего пишут детям, подросткам. Относиться к этому надо как к одному из элементов той войны, которая идет - очень серьезно, очень ответственно.

Заминировать торговый центр за 700 тысяч рублей. За 400 – поджечь местную администрацию. Провокаторы предлагают россиянам деньги за совершение терактов. Сообщения приходят с незнакомых номеров, но иногда предложить незаконно заработать может и кто-то из списка контактов – злоумышленники взламывают чужие аккаунты и устраивают спам-рассылку. Чаще всего пишут тем, кого легче обмануть – старикам и детям. ФСБ рекомендует сообщать о попытках вербовки и объяснять родным, как вести себя в такой ситуации. Особенно важно контролировать детей, ведь через них злоумышленники потенциально могут повлиять на кого-угодно.

"Ребенка используют как средство достижения своих целей, манипулируют им, ребенок этого не понимает. Удар здесь идет по всем точкам в отношении детей. Это и удар по родителям, по школе, по учителям, друзей охватывает. Нужно проводить работу с детьми", - пояснила Елена Шпагина, доцент кафедры юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета.

Самые простые и при этом действенные советы – заблокировать телефон от сообщений и звонков с незнакомых номеров, активировать спам-фильтр оператора, установить пин-код на вход в мессенджер и двухфакторную аутентификацию, а также родительский контроль. Сейчас не тот случай, чтобы беспокоиться о свободе переписки вашего ребенка. Важнее уберечь его и себя от преступников. Особое внимание – к поведению ребенка. Повод для подозрений – это изменение настроения, замкнутость, если он выполняет в реальной жизни какие-то задания, полученные в интернете, даже безобидные.

"Надо научиться, что незнакомые звонки и незнакомые люди - мы должны воспринимать как атаку в свой адрес и стараться говорить "нет" – включать технологию отказа. И дети не должны общаться с незнакомцами, и взрослые. Вообще, это иллюзия, что только дети и пожилые люди становятся жертвами атак", - отметила Елена Шпагина.

Иллюзию развеяли на президентских выборах. Когда преступники сначала заставили 50-летнюю профессора одного из вузов Екатеринбурга перевести им все деньги, а затем сказали, что вернут их, если женщина обольет зеленкой урны для голосования. По похожей схеме действовали и с другими доверчивыми гражданами, некоторых при этом просили поджечь избирательные участки или отделения полиции. При этом стоит помнить: жертва – это тот, у кого выманили деньги. Как только человек решает нарушить закон, чтобы их вернуть, он превращается в преступника.

"Когда людям звонили и предлагали кинуть коктейль Молотова в военкомат, любому здравому человеку должно быть понятно, особенно в нынешних условиях, когда наша страна ведет сложную специальную военную операцию, нужно понимать, что это преступление. Преступление против государства, против сограждан, против интересов страны. И здесь работает правило, которое звучит следующим образом: незнание закона не освобождает от ответственности. Если вы не знаете, что причинить вред здоровью – это преступление, ну, это плохо", - отметил Павел Мясоедов, эксперт по информационным технологиям.

Плохо настолько, что за попытку поджога, будь то военкомат, офис или трансформаторная будка, исполнителю грозит до 5 лет тюрьмы. Это при самом удачном раскладе. Если же следствие докажет теракт или диверсию, срок может вырасти до 20 лет. Еще один очевидный нюанс – украденные деньги злоумышленники не вернут ни при каких обстоятельствах. Большинство средств выводят на Украину, где они идут в карманы местным чиновникам и на нужды ВСУ.

"Основной объем мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Там сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров. Относиться к этому надо как к одному из элементов той войны, которая идет - очень серьезно, очень ответственно", - заявил Михаил Осеевский, президент ПАО "Ростелеком".

Самый лучший способ сохранить накопления – никому их не переводить. Ни один сотрудник банка не попросит вас спрятать деньги от преступников в укромном месте или на безопасном счету, не будет выяснять у вас номер карточки или CV на оборотной стороне. И не бойтесь говорить "нет" или просто бросать трубку.

"Есть сомнения – положите трубку, перезвоните. Если вдруг вы уже совершили какую-то транзакцию и вы видите что-то подозрительное, сразу сообщайте банку, чтобы они попытались эту транзакцию притормозить, остановить. Она могла еще не совершиться, проще говоря, не улететь. Вероятность этого невысока, это происходит в считанные минуты, но если вы не переводили деньги по системе быстрых платежей по номеру телефона, а на счет, то деньги могут какое-то время идти, поэтому периодически финансовые операции останавливают", - отметил Павел Мясоедов.

Еще один способ защитить себя – включить на смартфоне пуш-уведомления. Это когда сообщения о транзакциях приходят по интернету от приложения банка. Так безопаснее, потому что СМС легче перехватить или использовать клон сим-карты. Если вам отправляют сообщения или звонят в мессенджерах от имени банка – это также наверняка мошенники. Через "вайбер", "вотсапп" и "телеграм" поступает и большинство предложений о совершении терактов. Особенно много их стало после трагедии в "Крокусе". Самих террористов также нашли и завербовали в мессенджере после того, как один из них подписался на радикальный исламистский канал. Все инструкции преступники получали в соцсетях, переписку о подготовке теракта вели там же. Владелец "Телеграма" Павел Дуров объявил, что усиливает меры безопасности в мессенджере.

Спам это или реальная подготовка к преступлению – предстоит выяснять следователям. Именно поэтому и важно сообщать о таких случаях в органы. На неделе жителя поселка Уренгой на Ямале задержали по подозрению в вербовке исполнителей терактов. Атаки, по предварительным данным, планировались в регионе. На злоумышленника вышли благодаря заявлению местного жителя, который предъявил переписку. За теракт на лыжной базе ему обещали миллион рублей. Вербовщиком оказался 20-летний молодой человек, который работал продавцом в магазине.

А это уже Новосибирск. Сообщения с призывами к терактам по разным номерам отправляла 14-летняя школьница. С ней работают следователи. В Туве интернет-провокатором оказалась и вовсе 9-летняя девочка. Она предлагала 500 тысяч рублей за убийство людей. Понятно, что несовершеннолетних нарушительниц не привлекут к ответственности, тем более, что рассылку они устраивали, скорее всего, по глупости. Но вот их родителям в ближайшее время будет не до смеха.

Многие такие призывы оказываются в итоге баловством, но это не значит, что к ним не стоит относиться серьезно. Ведь среди сотен неудачных шуток может проскочить попытка реальной вербовки. Тем более, что противник неоднократно совершал диверсии на территории нашей страны при помощи обманутых или завербованных россиян.

Прекратится это лишь в одном случае – после ликвидации заказчиков и задержания либо бегства исполнителей с Украины. А пока этого не произошло, россиянам надо быть осторожными в интернете. И, возможно, брать пример с семейной пары из Кургана. Они действительно выиграли в лотерею автомобиль, но не сразу поверили позвонившим организаторам и даже обозвали их бандеровскими недобитками. Приз победители в итоге получили. Но осторожность лишней не бывает.

Денис Большаков, "ТВ Центр"

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