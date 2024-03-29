"На воре шапка горит": что заявил Запад после теракта в "Крокусе"

Команды явно следуют из Белого дома

Наши силовики хором говорят о причастности к теракту Украины, продолжая, впрочем, прорабатывать все версии. А вот коллективный Запад имеет совершенно другой взгляд на вещи. Более того, спустя едва ли час после начала атаки, ещё когда даже не было ориентировок на преступников, только смутные кадры с камер наблюдения, запад твёрдо заявил - напал ИГИЛ* ("Исламское государство" - признано в России террористической организацией и запрещено). Не Украина, она-то как раз ни при чем, она не имеет отношения к теракту, она сама так сказала - это буквальная цитата, напали террористы из запрещенного "Исламского государства". И вот уже неделю эта версия остается для Запада основной.

Аналог русской пословицы "На воре шапка горит" есть и в английском языке. В переводе она звучит так - "Нечистая совесть себя выдает". Западный вариант, возможно, и не столько изящен, как наш, но точен. Хотя подчас возникает вопрос: а есть ли в принципе совесть у тех, кто даже в минуты трагедии сиюминутные политические интересы ставит выше общечеловеческих ценностей. В "Крокус сити холле" еще полыхал пожар, спасатели пытались спасти людей, подвергшихся чудовищной террористической атаке, а западные СМИ уже в один голос трубили: Украина здесь ни при чем, это дело рук боевиков запрещенного "Исламского государства" (признано в России террористической организацией).

"У меня нет сомнений в том, что ответственность несет ИГИЛ*. Ячейки их подразделений "Хорасан" есть не только в Афганистане, но и в Туркменистане, Таджикистане, Иране. В Центральной Азии есть давняя обида на Россию", - заявил Дэн Хоффман, экс-глава резидентуры ЦРУ в Москве.

Очевидно, что генеральная линия для карманных СМИ была прочерчена сразу же. И команды явно следовали из Белого дома. Его хозяин, правда, комментарием так и не отметился. Видимо, счел, что это не тот повод, чтобы напрягать свое и без того слабое здоровье. Случившееся прокомментировала вице-президент.

"Нет совершенно никаких свидетельств, что причастна Украина. Мы знаем, что ИГИЛ* ответственен за то, что случилось", - сказала Камала Харрис, вице-президент США.

А дальше, как по нотам, дружный ансамбль политиков и чиновников всех мастей продолжил в том же духе. "Нет никакого украинского вмешательства. Точка!" – сказал Мэтью Миллер - официальный представитель Госдепартамента США.

Но точка Миллера быстро превратилась в многоточие. Заявив это в понедельник, Миллер продолжил и во вторник, и в среду. Журналисты уже шутят, что вскоре все брифинги будут начинаться словами: "Это не Украина. Здравствуйте". Представитель Белого дома, настаивая на версии Белого дома, и вовсе перешел к оскорблениям.

Примечательно и то, что обычная практика Вашингтона - комментировать большинство событий в стиле - мы изучаем вопрос, у нас недостаточно данных - вдруг изменилась. В российском МИДе в этой связи напомнили: за 60 лет США так и не смогли достоверно выяснить, кто убил президента Кеннеди, а тут считанные часы - и вердикт готов. Поэтому теперь любая фраза, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика. И как тут не вспомнить заявления, звучавшие сразу после подрыва "Северных потоков".

"Когда Джо Байден дал приказ подорвать газопровод "Северный поток", а на следующий же день его люди заявили: мы не знаем, кто это был, но точно знаем, что не Украина. Я всегда ищу повторяющиеся шаблоны", - отметил Стивен Гарднер, журналист, США.

Впрочем, за почти два года Запад так и не нашел ответственных за тот теракт. Зато виновных в атаке на "Крокус сити холл" назначил моментально. Марионеточные власти в Киеве, само собой, тут же повторили версию кураторов.

"Это смешно, когда Россия попыталась опровергнуть то, что сказал ИГИЛ*. Это выглядит, безусловно, полным бредом. ИГИЛ* взяло на себя ответственность, потому что что нам известно, что в Россию прибыли те таджики. И мы знаем, что Россия знала об этом заранее", - заявил Владимир Зеленский.

Зеленский хоть и существенно моложе, но понять его подчас так же сложно, как и Джо Байдена. Впрочем, с логикой у главы киевского режима давние проблемы. А что касается его заявлений о том, что Россия якобы знала о готовящемся теракте - в ФСБ сообщили: в начале марта Вашингтон действительно передал информацию, но самого общего характера. И сделал это совершенно намеренно.

Причины такой сдержанности газета "Нью-Йорк таймс" раскрыла верно. Скажи американские спецслужбы российским коллегам больше, вычислить организатора преступления не составило бы труда. Запад готовил операцию "Под чужим флагом" долго и тщательно, но все равно то, что это не ИГИЛ*, фактически очевидно уже сейчас.

В качестве доказательства участия исламистов западные СМИ приводят, в частности, якобы заявление террористов, опубликованное принадлежащим ИГИЛ* агентством АМАК. Оно действительно ранее освещало теракты в разных странах, но в последние годы пропало их информационного поля. Да и такой шаблон сообщения, как говорят эксперты, "Исламское государство"* не использует уже несколько лет. А сама некогда мощная террористическая организация сегодня уже далеко не та. Мощный удар по ней, в частности, нанесла Россия в Сирии. Сейчас у ИГИЛ* нет прежней финансовой базы и разветвленной сети ячеек.

В качестве организатора теракта называют филиал "Исламского государства"* в Афганистане — "Вилаят Хорасан". Но в этой стране у боевиков группировки много своих проблем. В частности, после бегства США и с их подачи они теперь воюют с "Талибаном"(запрещенная в России организация). Да и в целом действия исполнителей теракта в "Крокус сити холле" нехарактерны для исламистов.

"Мотивация боевиков вызывает очень серьезные вопросы. В роликах они демонстрируют полное незнание мусульманских практик, ну или как минимум поверхностное знакомство с ними. В сумме каждый отдельный факт можно списать на то, что это просто не очень образованные люди. Скорее всего, речь просто идет о наборе чисто финансовых наемников, возможно, при участии "ИГИЛ-Харасан" (террористическая организация, запрещена в России), но фактически в интересах украинской и американской разведки", - рассказал Никита Мендкович, глава Евразийского аналитического клуба.

Эксперты говорят: даже самые радикальные исламисты не стали бы реализовывать свои планы во время пятничной молитвы и тем более в дни священного месяца Рамадан. Наконец, любой теракт имеет свою предысторию, которой в данном случае не прослеживается. Это в Швеции безнаказанно жгут Коран. В России за это, как было недавно, следует неминуемое наказание. Закон в нашей стране защищает права представителей всех религиозных конфессий и всех национальностей.

"Россия - друг ислама, друг исламского мира. У нас прекрасные отношения со всеми ведущими мусульманскими странами - Саудовской Аравией, Турцией, Ираном. А нынешняя история - это борьба коллективного Запада против России. И следовательно возникает резонный вопрос: если происходят обстрелы мирного населения со стороны киевского режима, если происходят теракты и диверсии в отношении россиян, то возникает резонный вопрос: а при чем здесь какие-то мифические исламские террористы, если есть конкретный враг, который любыми способами ведет борьбу против России", - отметил Владимир Шаповалов, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки.

Исполнители теракта установлены и задержаны, но куда важнее достоверно выяснить, кто спланировал и финансировал теракт. И здесь снова можно вспомнить русскую и английскую пословицы, где слова разные, а суть одна. В данном случае Запад решил любыми способами отвести угрозу разоблачения, которое после Украины постигнет и ее кураторов.

"Ситуация просто перевернется. Запад превращается в спонсора терроризма, в адвоката дьявола. И, конечно, такая ситуация может привести западные политические элиты к настоящей катастрофе. Потере доверия со стороны западного общества, возможным потерям в тех или иных электоральных процессах, в выборах в США, в выборах в Европарламент, в Великобритании тоже грядущих, во Франции и так далее. И, конечно, будет абсолютно невозможно убеждать западное общество в том, что киевский режим нужно дальше поддерживать", - сказал Владимир Шаповалов.

Западный обыватель готов давать деньги на ведение войны против русских на поле боя. Но абсолютно не готов к тому, что на его налоги террористы будут жесточайшим образом убивать мирных граждан в глубоком тылу.

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*запрещенная в России террористическая организация

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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