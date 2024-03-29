Гиперзвуковые боеприпасы практически неуязвимы для украинской ПВО

На фронте наши войска продолжают владеть инициативой, продвижение вперед зафиксировано фактически по всей линии боестолкновения. Сегодня ночью нашими ВКС был нанесен очередной мощный удар по украинской критической энергоструктуре, поражены Среднеднепровская ГЭС, Криворожская ТЭС, Приднепровская ТЭС, около нее начался пожар. Также снова было атаковано подземное газохранилище в Стрые. Ну а фронтовая авиация продолжает наносить удары по местам скопления наемников, укрепрайонам ВСУ и складам боеприпасам.

Морпехи Тихоокеанского флота выдавливают противника из Новомихайловки. На юге под Работино живая сила и техника ВСУ постоянно находится в зоне огневого поражения. Наша армия методично продвигается к Часов Яру под Артемовском. Заняты более выгодные рубежи вокруг населенного пункта.

В четверг российские подразделения отразили семь контратак на Авдеевском направлении и продолжили наступление. В этой вылазке противник потерял уже пятый танк "Абрамс". Всего США передали 31 машину – резерв, который Киев долго не решался использовать, сейчас тает на глазах.

Украина несет большие потери. Не хватает и вооружения. Как следствие - снижение интенсивности артиллерийских ударов и контратак. Силы еще остаются, но инициатива полностью на нашей стороне.

Россия наращивает использование гиперзвукового оружия. Оно позволяет поражать объекты на Украине в мгновение ока. Менее трех минут до Киева – это время подлета "Кинжала". "Циркон", запущенный из Черного моря или Крыма, поразит Одессу за минуту. У западных областей есть порядка пяти минут, но и этого крайне мало, чтобы успеть среагировать. Поэтому, как только в небе появляются носители "Кинжалов" МиГ-31, по всей Украине звучит воздушная тревога. Но удар "Цирконов" предсказать невозможно. Эти ракеты запускают в том числе с наземных контейнеров, что позволяет наносить внезапные и крайне результативные удары.

Гиперзвуковые боеприпасы практически неуязвимы для ПВО, а их точность позволяет ювелирно поражать центры принятия решений, даже те, что враг тщательно прячет среди жилой застройки. В Киеве аккуратным ударом было уничтожено трехэтажное здание, которое использовало одно из подразделений СБУ. По данным украинских СМИ, в момент атаки офицеры как раз отмечали свой профессиональный праздник. Еще одной целью стали комплексы ПВО "Пэтриот" в аэропорту Жулианы и другие объекты.

Еще один массированный удар был нанесен по энергетическому комплексу, в том числе по крупнейшему в Европе газохранилищу во Львовской области. Повреждена только наземная инфраструктура – и это лишь предупреждение, считают эксперты. Причем, не столько Украине, сколько западным кураторам. Под землей хранится топливо, предназначенное для стран ЕС, а также для энергоснабжения военных бункеров, складов, командных пунктов. Все это законная цель, как и любое оружие стран НАТО, которое будет использовано против России.

Все, на что еще способна Украина – это террор российского приграничья. Больше всего страдает Белгородская область. Столицу региона постоянно обстреливают из реактивных систем залпового огня натовского производства. ВСУ ведут хаотичный огонь. Бьют по жилым квартам. Из региона временно вывезли несколько тысяч детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала действия Киева военным преступлением и анонсировала меры поддержки для местного населения, которое стойко переносит каждую атаку.

Выручка и взаимоподдержка – опора и для новых регионов. Например, Херсонская область. Строители из Рязани восстанавливают чудом сохранившуюся барельефную отделку Чкаловского сельского Дома культуры. Специалисты из Кабардино-Балкарии провели ремонтные работы отопительных систем в школах, детских садах и административных зданиях. А врачи, как и положено, спасают жизни.

И так по всей Новороссии. Поддержка страны позволяет жителям новых регионов чувствовать себя частью большой семьи и вместе идти к одной цели – победе России.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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