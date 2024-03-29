Прогулочный бульвар со световыми конструкциями-"деревьями" появится в районе Марьина Роща

Пешеходное пространство станет местом притяжения жителей нового квартала

В Москве в районе Марьиной Рощи появится прогулочный бульвар со световыми конструкциями-"деревьями". Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Создание общедоступного пространства входит в строительство жилого квартала на 1 442 квартиры. Общая площадь бульвара составит 3,5 тыс. кв. м, длина – 155 м. Для горожан здесь обустроят площадку со световыми конструкциями-"деревьями", установят деревянные настилы с клумбами, качели и гамаки", – отметил он.

Пешеходное пространство станет местом притяжения жителей нового квартала. Сообщается, что работы по благоустройству, среди прочего, будут выполнены за счет внебюджетных средств до конца следующего года

Со своей стороны первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов отметил, что на территории объекта разместят "фототочку" – инсталляцию в виде рамки телефона на каменном основании.

"Арт-объект зафиксирован в камне в одной точке и консольно висит над землей. В качестве озеленения выбраны фруктовые деревья и белый дерен с красными ветвями. По периметру также высадят ели, сосны, ивы, клены, липы, сирень, иргу, можжевельник", – сказал Сергей Кузнецов.

Ранее Бочкарев сообщил, что на территории бывшей промзоны "Прожектор" к 2026 году построят комплекс с подземным паркингом и общественными пространствами.

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