Посол России разоблачил ложь Армении о Союзном государстве

Вопрос о присоединении Еревана никогда не обсуждался

Не соответствующими действительности назвал посол России в Ереване заявления некоторых армянских политиков о том, что Москва якобы заставляет Армению присоединиться к Союзному государству. Это вопрос никогда не обсуждался, заявил Сергей Копыркин

По словам дипломата, он сам задается вопросом, откуда взялась эта тема. Копыркин отметил, что в Армении, конечно, есть общественные организации, политические силы, которые выступают за этот процесс. Однако они не имеют отношения к межгосударственным отношениям и к диалогу Еревана с Москвой.

Посол признал, что он - как человек, как россиянин и как дипломат - относится к этому с симпатией. Однако предметом российско-армянского политического диалога этот вопрос никогда не становился. О том, что Россия, якобы, пытается заставить Армению войти в состав Союзного государства, неоднократно заявлял спикер парламента Ален Симонян и другие представители армянских властей, передает ТАСС.

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