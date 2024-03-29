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Взрывы прогремели в Одессе после объявления тревоги

16:36
  • пятница
  • 29 марта 2024

О деталях пока не сообщают

Многочисленные взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщают украинские СМИ, не уточняя, какие именно объекты поражены.

ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре
Удар ВС России повредил инфраструктурный объект в Николаеве

 Ранее министерство цифровой трансформации страны сообщило о воздушной тревоге в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Позже стало известно о поражении энергетических объектов по всей стране.

Украинские власти призвали жителей не озвучивать конкретные данные о последствиях обстрелов и причиненном уроне для энергосистемы. Минобороны России заявило о массированном ударе, нанесенном ночью по украинской инфраструктуре. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центре и на западе Украины, передает РИА Новости.

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