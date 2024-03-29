Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" арестовали за хулигантство

Его наказали за нецензурные выражения

Назримад Лутфуллои, девятый фигурант дела о теракте в "Крокус сити холле", получил 15 суток административного ареста. Решение вынес 25 марта Преображенский суд Москвы.

Лутфуллои признал вину в нарушении общественного порядка у концертного зала на следующий день после трагедии. Как передает ТАСС, он совершил мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах.

По данным агентства, вечером 23 марта при проверке документов у "Крокус сити холла" Назримад Лутфуллои был задержан. При этом он вел себя вызывающе, на требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал. При задержании оказал сопротивление - пытался вырваться.

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