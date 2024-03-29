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Арестованный девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

18:05
  • пятница
  • 29 марта 2024

Суд проходит в закрытом режиме

Назримад Лутфуллои – девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" - частично признал вину. Об этом сообщила журналистам его адвокат Маргарита Хорева. В подробности юрист не вдавалась, передает РИА Новости.

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Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения Лутфуллои. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил девятого фигуранта под стражу сроком до 22 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что Назримад Лутфуллои уже был арестован, его наказали за нецензурные выражения. Решение вынес 25 марта Преображенский суд Москвы. Вечером 23 марта при проверке документов у "Крокус сити холла" Лутфуллои был задержан. При этом он вел себя вызывающе, на требования сотрудников полиции не реагировал, а при задержании пытался вырваться.

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