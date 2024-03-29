Байден пригрозил наказать Россию за Гершковича

Президент США выступил с речью по случаю годовщины задержания шпиона

Соединенные Штаты продолжат осуждать и наказывать Россию из-за ареста американского журналиста Эвана Гершковича. С такими угрозами выступил президент США Джо Байден в своем обращении по случаю годовщины задержания журналиста.

Американский журналист, корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже и возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

По словам Байдена, Соединенные Штаны ответят всем, кто пытается нападать на прессу или "преследовать журналистов — столпов свободного общества". Власти США продолжают искать возможности обменять Гершковича – но Вашингтон, по мнению Байдена, обязательно накажет Россию за "ужасающие попытки использования американцев в качестве разменной монеты",

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