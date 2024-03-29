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СК раскрыл детали расследования теракта в "Крокусе"

19:17
  • пятница
  • 29 марта 2024

Действия террористов координировались через Telegram

Действия террористов, которые атаковали "Крокус сити холл", координировались голосовыми сообщениями через мессенджер Telegram. Исполнителей курировал неизвестный, которого они знали под псевдонимом, сообщили в Следственном комитете России.

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В СК подчеркнули, что данные получены во время предварительных, а также последующих допросов. Также проводились следственные мероприятия с участием обвиняемых. Выяснилось, что после совершения преступления террористы направились на автомобиле в сторону украинской границы, получив соответствующее указание от координатора. Они планировали прибыть в Киев, где им обещали вручить вознаграждение.

Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются. Проверяется причастность представителей украинских спецслужб к организации и финансированию теракта в "Крокусе".

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