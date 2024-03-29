Зеленский признал разрушение двух крупных ГЭС на Украине

Он комментировал результат ночных ударов ВС России

Две крупные украинские гидроэлектростанции повреждены в результате ударов ВС России в ночь на 29 марта. Как сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский, разрушены Каневская и Днестровская ГЭС.

О причиненном взрывами ущербе доложили на заседании Ставки при украинском президенте премьер-министр Денис Шмыгаль и руководители профильных ведомств. Они также сообщили об организованных на объектах восстановительных работах.

22 марта в результате ночной атаки была выведена из строя крупнейшая на Украине гидроэлектростанция — Днепровская ГЭС. В компании "Укргидроэнерго" оценили сроки восстановления станции: специалисты считают, что для возвращения станции к рабочему состоянию потребуются годы.

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