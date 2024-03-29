Зеленский согласился на переговоры без выхода на границы 1991 года

Достаточно границ 2022-го

Киев готов к диалогу с Москвой, не выдвигая условий возвращения к границам 1991 года. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

Зеленский считает, что президент России Владимир Путин согласится на переговоры, как только Вооруженные силы Украины выйдут на границы 2022 года. В то же время он признал, что для достижения такого результата потребуются не только военные шаги со стороны Киева, но и действия Запада, полная торговая блокада России.

По словам украинского президента, Запад должен помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Тогда, по версии Зеленского, Киеву не нужно будет "деоккупировать" территории исключительно военным путем. Ранее в Киеве называли возвращение к границам 1991 года обязательным условием для начала переговоров с Москвой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"