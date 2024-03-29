ВС России отправили в атаку боевых роботов в зоне СВО

Бой сняли камеры украинских дронов

Российская армия посылает в атаку на украинских военных боевых роботов. Бой с участием машин, вооруженных гранатометами АГС-17, засняли камеры дронов ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны", российские боевые роботы использовались во время наступления под Артёмовском.

Роботизированные комплексы вооружены гранатометами АГС-17 "Пламя", которые выпускают от 50 до 400 гранат в минуту. Подчеркивается, что эти машины позволяют сберечь жизни российских военных.

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