Минюст России расширил список иноагентов

В него вошли политолог Вишневский* и адвокат Прохоров*

Реестр иностранных агентов Минюста в очередной раз расширен. В список вошли политолог, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, адвокат Вадим Прохоров* и проект "Первый отдел"*.

В сообщении Минюста поясняется, что Вишневский выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о действиях и решениях органов публичной власти Российской Федерации.

Прохоров принимал участие в создании материалов иностранных агентов. Он является директором фонда, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации. Проект "Первый отдел" тоже выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о российской власти.

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*Лицо, исполняющее функции иноагента

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