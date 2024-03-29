Минюст России расширил список иноагентов

В него вошли политолог Вишневский* и адвокат Прохоров*
Реестр иностранных агентов Минюста в очередной раз расширен. В список вошли политолог, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, адвокат Вадим Прохоров* и проект "Первый отдел"*.
В сообщении Минюста поясняется, что Вишневский выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о действиях и решениях органов публичной власти Российской Федерации.
Прохоров принимал участие в создании материалов иностранных агентов. Он является директором фонда, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации. Проект "Первый отдел" тоже выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о российской власти.
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*Лицо, исполняющее функции иноагентаВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"