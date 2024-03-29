ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минюст России расширил список иноагентов

21:32
  • пятница
  • 29 марта 2024

В него вошли политолог Вишневский* и адвокат Прохоров*

Реестр иностранных агентов Минюста в очередной раз расширен. В список вошли политолог, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, адвокат Вадим Прохоров* и проект "Первый отдел"*.

Минюст признал иноагентами режиссера Либерова и актера Трескунова
Минюст признал иноагентами писательницу Улицкую** и режиссера Хржановского**

В сообщении Минюста поясняется, что Вишневский выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о действиях и решениях органов публичной власти Российской Федерации.

Прохоров принимал участие в создании материалов иностранных агентов. Он является директором фонда, включенного в реестр иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации. Проект "Первый отдел" тоже выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о российской власти.

_______________________________

*Лицо, исполняющее функции иноагента

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Минюст России
Минюст России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.