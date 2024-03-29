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Зеленский нанял женщин вместо уволенных советников главы офиса президента

21:47
  • пятница
  • 29 марта 2024

Украинский лидер снял с должностей Смирнова и Днепрова

Владимир Зеленский продолжает перестановки в своем окружении. Он уволил советников главы офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Указы об их оставке опубликованы на сайте президента Украины.

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На место уволенных Смирнова и Днепрова Зеленский пригласил двух женщин. В частности, советником главы ОП теперь стала Елена Ковальская. Дама ранее возглавляла главное управление стратегических коммуникаций Директората по вопросам информационной политики того же офиса президента.

Пост второго советника главы офиса президента Украины заняла Ирина Мудрая. Эта чиновница с мая 2022 года занимала пост заместителя министра юстиции Украины.

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