ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье

Акцию готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Ставропольском крае. Преступную акцию планировали трое граждан одной из стран Центральной Азии. У них были изъяты части самодельных взрывных устройств, сообщили ТВЦ в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужб, троица планировала устроить взрыв в одном из мест массового скопления людей на территории Ставропольского края. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По данным ФСБ, следствие во время обысков по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружило и изъяло составные части самодельного взрывного устройства. Также у подозреваемых хранились химические вещества и поражающие элементы.

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