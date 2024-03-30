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Тысячи жителей эвакуированы в Казахстане из-за весенних паводков

11:06
  • суббота
  • 30 марта 2024

Вода пришла в города и посёлки

Небывалые паводки наблюдаются на севере Казахстана. По данным МЧС республики, в семи областях без транспортного сообщения оказались 26 населённых пунктов.

МЧС и военные инженеры ведут работу по предотвращению паводков
В регионах России началась борьба с весенними паводками

Подтоплены более пятисот зданий, эвакуированы около шести тысяч жителей. В пострадавших районах объявлен режим ЧС. К аварийно-спасательным работам привлечены свыше шести тысяч человек, три тысячи единиц спецтехники и авиация.

В Кустанайской области временно приостановлена работа одного из пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает "ТВ Центр".

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