Тысячи жителей эвакуированы в Казахстане из-за весенних паводков

Вода пришла в города и посёлки

Небывалые паводки наблюдаются на севере Казахстана. По данным МЧС республики, в семи областях без транспортного сообщения оказались 26 населённых пунктов.

Подтоплены более пятисот зданий, эвакуированы около шести тысяч жителей. В пострадавших районах объявлен режим ЧС. К аварийно-спасательным работам привлечены свыше шести тысяч человек, три тысячи единиц спецтехники и авиация.

В Кустанайской области временно приостановлена работа одного из пунктов пропуска на границе с Россией, сообщает "ТВ Центр".

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