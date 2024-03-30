В регионах России началась борьба с весенними паводками

Идёт эвакуация жителей

Весенние паводки уже пришли в 18 российских регионов. Большая вода - на Урале, Алтае, в Поволжье. Спасатели ликвидируют последствия и ведут мониторинг. Спасаться от последствий паводка приходится жителям сразу нескольких населённых пунктов Оренбургской области. Вода затопила улицы в городах и деревнях.

"Самая сложная обстановка развивается в Беляевском районе и в Оренбурге. Всего в режиме повышенной готовности 23 муниципальных образования. Отмечу, что в зоне риска находятся 257 населённых пунктов. В этих районах и округах проводятся превентивные мероприятия - ослабление льда, расчистка русел рек", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

Сразу четыре реки вышли из берегов в Саратовской области. Жители могут передвигаться по улицам с большим трудом. Некоторые посёлки отрезаны от дорог. Желающим предлагают эвакуироваться в пункты временного размещения.

В Челябинской области специалисты уже сейчас проводят противопаводковые подрывные работы. Они разрушают ледовые поля в Ашинском городском поселении.

В Алтайском крае военные также занимаются подрывом льда сразу на нескольких реках. Подтопления грозят жителям посёлков, расположенных неподалёку от реки Чумыш. Из-за ледяных заторов вода почти каждую весну приходит на приусадебные участки.

Опасные ледяные заторы грозят сразу 26 регионам России. В зоне риска находятся четыре тысячи населённых пунктов, расположенных на востоке, севере и северо-востоке страны. С наивысшей вероятностью подтопления затронут территории с густой лесополосой: там до сих много снега, весенние дожди и положительные температурные показатели уже подняли уровень воды во многих водоёмах в Ленинградской, Брянской и Тульской областях.

В Москве в выходные в столице и области термометры покажут рекордные для этого времени плюс 17 градусов. А в начале следующей недели воздух прогреется до 20-ти. Такая комфортная погода может принести неприятности жителям Подмосковья. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен из-за паводка в Можайском округе. Там есть вероятность затопления речных пойм, а вместе с этим сооружений и дорог, находящихся поблизости.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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