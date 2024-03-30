Израиль разбомбил жилые дома в секторе Газа

Погибли мирные жители

В секторе Газа 22 человека стали жертвами израильского авиаудара по жилым домам в городе Хан-Юнис. Среди погибших есть дети. А на Западном берегу реки Иордан военные штурмуют населённый пункт Кабатия, там убит 13-летний подросток, есть раненые.

Стало известно, что 1 апреля Вашингтон и Тель-Авив проведут переговоры по предстоящей военной операции в Рафахе на границе с Египтом. Американская администрация настаивает на выводе из города мирного населения. Каир беженцев принимать не готов.

По данным израильской прессы, Тель-Авив намерен создать на границе с сектором Газа буферную зону, которая займёт до 16% всей территории анклава, сообщает "ТВ Центр".

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