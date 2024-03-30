ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прошло 9 дней: Россия скорбит по жертвам трагедии в "Крокусе"

10:28
  • суббота
  • 30 марта 2024

Погибли 144 человека

Сегодня - девятый день с момента трагедии в Красногорске, когда группа террористов атаковала "Крокус сити холл". Скорбит вся страна.  Жертвами варварского нападения стали 144 человека.
СК раскрыл детали расследования теракта в "Крокусе"

К концертному залу люди по-прежнему несут цветы, зажигают свечи, оставляют иконы и игрушки. По данным Минздрава, в больницах Москвы и Подмосковья остаются ещё 69 пострадавших, один из них в крайне тяжёлом состоянии.

Установлено имя ещё одного фигуранта. Назримаду Лутфуллои накануне предъявлено обвинение по статье о теракте. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Девятого подозреваемого отправили под стражу до 22 мая.

Правоохранительные органы провели с исполнителями теракта очередные следственные действия.  Одного из фигурантов привезли в подмосковное Путилково, где задержанные снимали квартиру перед атакой на концертный зал.

Также СКР сообщил новые подробности в расследовании дела. Арестованные дали показания, в ходе которых выяснилось, что у исполнителей был куратор, имя которого пока не установлено, сообщает "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Проекция "Летят журавли" на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Проекция "Летят журавли" на здании Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Теракт в "Крокус сити холле"
Теракт в "Крокус сити холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.