Прошло 9 дней: Россия скорбит по жертвам трагедии в "Крокусе"

Погибли 144 человека

Сегодня - девятый день с момента трагедии в Красногорске, когда группа террористов атаковала "Крокус сити холл". Скорбит вся страна. Жертвами варварского нападения стали 144 человека.

К концертному залу люди по-прежнему несут цветы, зажигают свечи, оставляют иконы и игрушки. По данным Минздрава, в больницах Москвы и Подмосковья остаются ещё 69 пострадавших, один из них в крайне тяжёлом состоянии.

Установлено имя ещё одного фигуранта. Назримаду Лутфуллои накануне предъявлено обвинение по статье о теракте. Заседание суда прошло в закрытом режиме. Девятого подозреваемого отправили под стражу до 22 мая.

Правоохранительные органы провели с исполнителями теракта очередные следственные действия. Одного из фигурантов привезли в подмосковное Путилково, где задержанные снимали квартиру перед атакой на концертный зал.

Также СКР сообщил новые подробности в расследовании дела. Арестованные дали показания, в ходе которых выяснилось, что у исполнителей был куратор, имя которого пока не установлено, сообщает "ТВ Центр".

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