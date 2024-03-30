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Спасла десятки жизней: всё о подвиге капитана Анны Сидоренко

10:44
  • суббота
  • 30 марта 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Новые примеры героизма российских военнослужащих в зоне спецоперации. Гвардии капитан медслужбы Анна Сидоренко во время освобождения населённого пункта, под непрерывным артиллерийским и миномётным обстрелом противника, оказывала помощь раненым бойцам, а затем организовала их эвакуацию в полевой госпиталь. Смелые и отважные действия Анны помогли сохранить жизни российских военнослужащих.

Капитан Роман Соломников под массированным огнём ВСУ оперативно восстановил повреждённую командно-штабную машину. Связь артбатареи с руководством была налажена, и наши мотострелки, уничтожив технику противника, перешли в наступление, а затем выбили радикалов с занимаемых позиций, сообщает "ТВ Центр".

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