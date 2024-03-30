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В Подмосковье пройдёт панихида по погибшим в "Крокусе"

11:49
  • суббота
  • 30 марта 2024

Теракт унёс жизни 144-х человек

Возле сгоревшего концертного зала в подмосковном Красногорске сегодня пройдёт панихида по погибшим в результате теракта. На девятый день после трагедии вся страна чтит память жертв жестокого преступления. Оно прервало жизни 144-х человек. К стихийному мемориалу люди несут цветы, свечи, иконы. По христианской традиции сегодня поминают жертв этого страшного теракта.
Прошло 9 дней: Россия скорбит по жертвам трагедии в "Крокусе"

Православная панихида на месте трагедии начнётся в полдень. Накануне, в священный для ислама день - пятницу, молитвы ко всевышнему возносили мусульмане России. Общая трагедия, несомненно, сплотила большую и сильную страну.

Тем временем, стали известны новые детали расследования. Так, с ответственными за пожарную безопасность в "Крокусе" оперативники провели следственные действия. Продолжается и допрос подозреваемых, четверых из которых "Росфинмониторинг" внёс в список террористов и экстремистов.

"Их действия, как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в "Крокус сити холле", путём голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом. По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения, обещанного им вознаграждения", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Уже полученную террористами часть денег переводили через электронные кошельки. Накануне в столичном комплексе "Москва-сити" оперативники провели обыски в офисах сразу нескольких крипто-бирж. Как предполагают эксперты, эти действия связаны с расследованием резонансного дела.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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