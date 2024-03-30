Противник покидает позиции

В зоне спецоперации российские войска развивают наступление сразу на двух участках фронта. За сутки подразделения Центральной группировки поразили 37 опорных пунктов и около ста позиций полевой артиллерии националистов. Уничтожено свыше трёхсот боевиков и три БМП.

На донецком направлении перемалывают силы радикалов расчёты гаубиц "Гиацинт". Действуя в связке с операторами беспилотников, наши бойцы наносят прицельные удары по замаскированным укрытиям и укреплениям противника. От получения координат до первых выстрелов проходит всего несколько минут.

Беспилотные летательные аппараты используют и на подступах к Часову Яру. Там наши разведчики-десантники при помощи дронов нанесли более 40 ударов по объектам ВСУ, уничтожив большое количество живой силы и техники, сообщает "ТВ Центр".

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