Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Алтайском крае

Предприятия увеличили выпуск продукции

Сергей Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях оружейно- промышленного комплекса в Алтайском крае. Министр обороны проверил производство сложных комплектующих - составных частей для авиационных и артиллерийских боеприпасов, сообщает "ТВ Центр".

Шойгу доложили, что с 2022 года на заводе увеличен объём выпускаемой продукции в три с половиной раза. Активно развивается производственная база, запускают новые участки. Только в прошлом году установлено около трёхсот новых станков и оборудования.

"У нас осталась единственная точка, которая мешает нам своевременно и в плановом порядке выполнить ты задачи, которые стоят перед нами. Это вопросы, связанные с проектированием. Те, кто сорвал нам сроки практически на полгода. Эти организации должны ответить за такие срывы", - заявил глава ведомства.

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