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Зеленский сообщил неприятные для ВСУ новости с фронта

13:47
  • суббота
  • 30 марта 2024

Войскам не хватает патронов и снарядов

Неприятные для ВСУ новости о ситуации на фронте озвучил Владимир Зеленский. Но признавать очевидное даже в его команде готовы пока не все. "Мы будем шаг за шагом отступать. Если вам нужно 8 000 выстрелов в день для защиты линии фронта, а у вас, например, только 2 000 патронов, вам придётся делать эту линию меньше и короче. Как? Конечно, отступая. Если фронт прорвётся, то русские смогут войти в большие города", - посетовал президент Украины в интервью The Washington Post.

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Эти слова Зеленского, очевидно, прошли мимо внимания главнокомандующего ВСУ. По мнению Александра Сырского, на фронте всё замечательно. Настолько, что солдаты даже якобы продвигаются вперёд. По крайней мере, об этом он рассказал в беседе с журналистами одного из государственных СМИ киевского режима.

Отдельным пунктом Сырский затронул тему мобилизации в стране. Генштаб пересмотрел свои потребности и теперь принудительный призыв полумиллиона человек не требуется. Но это на словах. На деле - всё совсем не так позитивно. Люди на Украине настолько доведены до отчаяния, что уже вступают с военкомами в открытый бой.

Западные партнёры тоже упираются и не хотят посылать на подмогу Киеву своих солдат. В ЕС проблем хватает и без этого - там пытаются придумать, как стать более самостоятельными в плане обороны. Только так, по мнению польского премьера Дональда Туска, Старый Свет будет для Соединённых Штатов не обузой, а привлекательным партнёром. 

Пока украинцам придётся отдуваться самим. Впрочем, совсем киевский режим не оставят. Франция готова передать Украине своё, уже списанное, вооружение и оборудование.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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