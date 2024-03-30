ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Белгородской области школьников отправили на удалёнку

13:01
  • суббота
  • 30 марта 2024

Причина - опасность обстрелов

Этим утром киевские террористы в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область. Штатные расчёты ПВО сбили два украинских беспилотника. По предварительной информации, никто не пострадал.

Школа и более 30 квартир пострадали в Белгороде при обстреле
Появились подробности удара ВСУ по Белгороду

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в школах Белгорода и приграничных районах вводят дистанционное обучение с четвёртой четверти.

По словам губернатора, в 30-километровой зоне от государственной границы невозможно проводить очные занятия в кружках и секциях. Это связано с постоянной угрозой обстрелов со стороны украинских националистов.

Накануне в результате атаки погиб мирный житель. Ещё двое пострадали - раненых мужчину и женщину госпитализировали, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.