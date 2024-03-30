В Белгородской области школьников отправили на удалёнку

Причина - опасность обстрелов

Этим утром киевские террористы в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область. Штатные расчёты ПВО сбили два украинских беспилотника. По предварительной информации, никто не пострадал.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в школах Белгорода и приграничных районах вводят дистанционное обучение с четвёртой четверти.

По словам губернатора, в 30-километровой зоне от государственной границы невозможно проводить очные занятия в кружках и секциях. Это связано с постоянной угрозой обстрелов со стороны украинских националистов.

Накануне в результате атаки погиб мирный житель. Ещё двое пострадали - раненых мужчину и женщину госпитализировали, сообщает "ТВ Центр".

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