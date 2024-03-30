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Сергей Собянин рассказал, как работает "мозг" московского метро

12:33
  • суббота
  • 30 марта 2024

Он обеспечивает бесперебойную работу подземки

О Едином диспетчерском центре столичного метро рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Именно это подразделение обеспечивает безопасную и бесперебойную работу подземки. Его открыли в 2019 году, объединив в одном здании большинство служб метрополитена.

Сотрудники следят за соблюдением графика движения поездов, электроснабжением и подачей напряжения на пути, заботятся о быстром и безопасном спуске пассажиров на эскалаторах, контролируют температуру на станциях и вентиляционные шахты. Наблюдать за работой всего метро специалистам центра помогают цифровые технологии.

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