Сергей Собянин рассказал, как работает "мозг" московского метро

Он обеспечивает бесперебойную работу подземки

О Едином диспетчерском центре столичного метро рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин. Именно это подразделение обеспечивает безопасную и бесперебойную работу подземки. Его открыли в 2019 году, объединив в одном здании большинство служб метрополитена.

Сотрудники следят за соблюдением графика движения поездов, электроснабжением и подачей напряжения на пути, заботятся о быстром и безопасном спуске пассажиров на эскалаторах, контролируют температуру на станциях и вентиляционные шахты. Наблюдать за работой всего метро специалистам центра помогают цифровые технологии.

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